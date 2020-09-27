شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعد تقريرا دوليا للرد على مزاعم الإخوان فى تشويه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستعد تقريرا يرصد ما روجته جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة من أكاذيب ضد مصر، وذلك للرد على ما تحاول الزعم به فى المحافل الدولية لمستهدفات تريدها تتمثل فى ضرب الاقتصاد المصرى وتشويه صورتها خارجيا.

ولفت إلى أن التقرير سيشمل كافة مزاعم الإخوان الأخيرة ضد الدولة وحقيقة ذلك فى المقابل ما تحاول الادعاء به زيفا بوجود ثورة فى مصر، مشيرا إلى أن التقرير سيكون مصحوبا بكافة المستندات التى تؤكد زيف الجماعة واصطناعها مظاهرات لتنفيذ مخططات إرهابية وتدميرية.

وشدد أن أغلب التقارير التى تبثها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين بادعائهم وجود مظاهرات فى مصر ما هى إلا تقارير مصطنعة معدة داخل استديوهاتهم، مضيفا: "هم يتحدثون عن دولة أخرى ومحافظات أخرى غير التى نعرفها، يحاولون تضخيم الأوضاع بحيث يعطون صورة غير حقيقية عن مصر".

وأوضح أن هناك قوى معادية لا تريد الخير لمصر ومن ثم تعمل من أجل دعمها فى ترويج الأكاذيب ونشر الشائعات بالخارج، وهو ما يتطلب ضرورة التصدى لذلك بقوة.