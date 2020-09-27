ألمانيا تسجل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 284 ألفا و140 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد أنه تم تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 284 ألفا و140 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول "إنه سجل خمس حالات وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و457 حالة".

وأوضح أن هناك 23 ألفا و900 حالة نشطة بفيروس كورونا بينما تعافى حتى الآن 250 ألفا و800 شخص من الفيروس.