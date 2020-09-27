الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

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وقالت اللجنة إن ما مجموعه خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85351 حالة، بينهم 167 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80541 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.