اليوم.. إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأحد، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة والتي شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب، وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الإلكتروني صباح اليوم، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة، حيث بلغ عدد طلاب الشعب العلمية 108274 طالبًا وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 74190 طالب وطالبة، بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين 182464 طالبا وطالبة.

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وأوضح البيان أن 3980 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1582 طالبا وطالبة من القسم الأدبي استنفدوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

وأشار البيان إلى أنه "تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري حتى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن".

وتتضمن الشروط والقواعد الخاصة بتقليل الاغتراب التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.