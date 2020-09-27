الأردن يسجل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 8:37 صباحًا

سجل الأردن 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ، وهو رقم قياسي جديد تسجله المملكة منذ تفشي الوباء فيها .

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن ارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8061 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة على 830 حالة محليّة، منها 435 في العاصمة عمّان و20 حالة خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.

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وأشار الموجز إلى شفاء 96 حالة لافتا إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.

ودعت الوزارة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، الجميع للالتزام بتعليمات السلامة العامة وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيق الهاتف لرصد الإصابات بالفيروس.

وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقا كاملا، قال مسؤولون إنه قد يكون له تأثير له وقع الكارثة على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.