شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يشيد بجهود الإمارات الإنسانية حول العالم والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020 أشاد الأكاديمي والسياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، بجهود الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم.

Advertisements وقال في تغريدة له على "تويتر" "الإمارات ترسل طائرات تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا وباخرة إماراتية تغادر إلى بيروت تحتوي على 2400 طن من مساعدات الإغاثة، كريمة أنت يا إمارات". وتواصل الإمارات إغاثة كافة الدول التي تشهد كوارث إنسانية، وخاصة الدول النامية والفقيرة والمحتاج.

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