شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يهاجمون خيار ترامب للمحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل

انتقد جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية وآخرون في حزبه يوم السبت اختيار الرئيس دونالد ترامب للقاضية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا وركزوا بشكل خاص على التهديد الذي قالوا إنها ستشكله على الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين.

وأشار بايدن إلى أنه حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إسقاط برنامج أوباما كير في قضية من المقرر أن تنظرها المحكمة العليا في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني فإن لدى باريت سجلا من انتقاد حكم محوري أصدره في 2012 رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للحفاظ على القانون المعروف رسميًا باسم قانون الرعاية الميسرة.

ودعا بايدن الذي يسعى للفوز على ترامب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مجلس الشيوخ إلى عدم اتخاذ اجراء بشأن المنصب الشاغر بالمحكمة والذي خلا بوفاة القاضية الليبرالية روث بادر جينسبيرج إلا بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وترك هذا الأمر للفائز في الانتخابات.

وقال بايدن "دستور الولايات المتحدة يستهدف منح الناخبين فرصة لسماع أصواتهم بشأن من يخدم في المحكمة. لقد حان الوقت الآن ويجب سماع صوتهم".

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في مرشح الرئيس باراك أوباما للمحكمة العليا عام 2016 قائلين إن الفائز في انتخابات ذلك العام هو الذي يجب أن يختار.