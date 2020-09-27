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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مؤسسة إماراتية تطلق مبادرة إنسانية لدعم جهود إغاثة المتضررين في لبنان والسودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الإماراتية، مبادرة إنسانیة تحت شعار "معا نمد يد العون" بالتنسيق والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالفجيرة، بهدف تقديم المساعدات الموجّهة إلى الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان الشقيقتين ودعم جهود الإغاثة والتخفيف من معاناة الأشقّاء المتضررين.
وبحسب وكالة وام، تأتي المبادرة بمشاركة أكثر من 270 متطوّعا و متطوّعة من كوادر المؤسسة، الذين ساهموا تحت مظلة إنسانية واحدة بمد يَد العون و العطاء وتفعيل مبدأ الشراكة بينهم والتضامن كأسرة واحدة لإغاثة المتضررين الذين هم في أمسّ الحاجة للعون في مثل هذا الوقت الصعب .
وشملت المساعدات على البطّانيات ومستلزمات الأطفال والملابس لمختلف الفئات والأعمار، وكذلك المواد الغذائية والمستلزمات الطبّية الإغاثية التي يُستعان بها في حالات الطوارئ، إلى جانب مساعدات متنوعة أخرى.
وحول آلية التطوع، وضع الكادر التطوّعي خطة عمل لتنفيذ المبادرة، تضمنت تقديم قائمة بمتطوعين أسهموا في عملية جمع وتغليف وفرز المساعدات وترتيبها في ما يقارب 200 طرد، من أجل جمعها وإرسالها إلى الهلال الأحمر بالفجيرة استعداداً لإرسالها لمستحقيها.
وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، لمساعدة الإخوة في لبنان والسودان، وانعكاساً لنهج المؤسسة الإنساني واستجابتها السريعة لدعم الأشقاء في هذه الظروف الصعبة .
جدير بالذكر أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نفذت العديد من المبادرات الإنسانية و لها بصمات واضحة في مجال العمل الإنساني محليا و دوليا
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