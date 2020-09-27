شكرا لقرائتكم خبر العراق يسقط قياديا داعشيا ويتأهب لعودة النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الاستخبارات العراقية في بيان، إنه «من خلال المتابعة المستمرة ألقت استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك».
على صعيد آخر، كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، عن خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسقط قياديا داعشيا ويتأهب لعودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.