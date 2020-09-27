شكرا لقرائتكم خبر العراق يسقط قياديا داعشيا ويتأهب لعودة النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش في محافظة كركوك، وقالت إن الموقوف عمل في السابق ضمن «جيش رجال الطريقة النقشبندية» وتنظيم القاعدة.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان، إنه «من خلال المتابعة المستمرة ألقت استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك».

على صعيد آخر، كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، عن خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم.