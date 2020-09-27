هادي: اتفاق الرياض عبور آمن لليمن الجديدة

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احتفالات محافظة تعز (مكة)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع اليمني. ولفت إلى أن الاتفاق يعزز الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة قوى التمرد والانقلاب، وتجاوز تحديات الضائقة الاقتصادية التي فاقم الوضع المأزوم والتشتت من وطأتها وتداعياتها. وأكد في خطاب وجهه للشعب اليمني، بمناسبة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر، أن اتفاق الرياض يمثل بمضامينه ودلالاته خارطة طريق ومسار عبور آمن يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام، بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية. وتعهد الرئيس اليمني بالعمل في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بأشكاله كافة، وأضاف «لقد مددنا للسلام أيدينا وتعاملنا بكل رحابة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في أن نحافظ على بلدنا المنهك بالحروب والكوارث، وما زالت أيدينا ممدودة، ولكنكم جميعا رأيتم حجم العراقيل والإصرار على الخراب والحرب الذي تبديه الميليشيات الانقلابية».

وأشار إلى أن اليمن يواجه بشراكة جادة وصادقة مع الأشقاء والأصدقاء انقلابا على الدولة وفي ذات اللحظة يواجه التنظيمات المتطرفة والإرهابية ممثلة في داعش والقاعدة والتي اكتوى اليمن وشعبه بنارها والتي تجد من هذه الظروف بيئة سانحة لها. وفي السياق احتفل اليمنيين في محافظات مأرب، وتعز بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر، وتم إيقاد الشعلة في عدد من المحافظات وعلى قمم جبهات المعارك، حيث شهدت مأرب احتفالا جماهيريا حاشدا، واحتفل عشرات الآلاف في شارع جمال وسط مدينة تعز؛ وجابت المظاهرة عددا من الشوارع، وتأتي التظاهرة الصباحية عقب احتفال ليلي شهد اشتعال ألعاب نارية من المنازل وقلعة القاهرة وسط المدينة ومهرجانات وسط شارع جمال. ميدانيا، استهدفت ميليشيات الحوثي، بصاروخ باليستي أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، مما أدى إلى تدمير إحدى أكبر المدارس، تزامنا مع إقامة حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر. وسمع دوي انفجار الصاروخ في أرجاء واسعة بالمدينة، أصاب مدرسة الميثاق مباشرة، وألحق دمارا واسعا فيها، علاوة على أضرار جسيمة أخرى بمبان مجاورة، مشيرا إلى أن المدرسة المستهدفة كانت مركز تجمع للطلاب المشاركين في حفل إحياء عيد ثورة 26 سبتمبر. وأدان محافظ مأرب سلطان العرادة، محاولة ميليشيات الحوثي التشويش على حفل إيقاد شعلة الثورة بإطلاقها صاروخا باليستيا على مدينة مأرب أثناء الحفل، مؤكدا أن محاولات عرقلة إيقاد الشعلة لن توقف الشعب اليمني عن إشعالها في كل جبال وسهول اليمن. وقال إن «ميليشيات الحوثي لن تتوقف عن جرائمها بحق اليمنيين حتى يتم رفع الراية على كل ربوع الوطن، وإن إطلاق الصاروخ ما هو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية» . مشاهدات يمنية