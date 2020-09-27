هادي: اتفاق الرياض عبور آمن لليمن الجديدة

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احتفالات محافظة تعز (مكة)
وأشار إلى أن اليمن يواجه بشراكة جادة وصادقة مع الأشقاء والأصدقاء انقلابا على الدولة وفي ذات اللحظة يواجه التنظيمات المتطرفة والإرهابية ممثلة في داعش والقاعدة والتي اكتوى اليمن وشعبه بنارها والتي تجد من هذه الظروف بيئة سانحة لها. وفي السياق احتفل اليمنيين في محافظات مأرب، وتعز بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر، وتم إيقاد الشعلة في عدد من المحافظات وعلى قمم جبهات المعارك، حيث شهدت مأرب احتفالا جماهيريا حاشدا، واحتفل عشرات الآلاف في شارع جمال وسط مدينة تعز؛ وجابت المظاهرة عددا من الشوارع، وتأتي التظاهرة الصباحية عقب احتفال ليلي شهد اشتعال ألعاب نارية من المنازل وقلعة القاهرة وسط المدينة ومهرجانات وسط شارع جمال. ميدانيا، استهدفت ميليشيات الحوثي، بصاروخ باليستي أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، مما أدى إلى تدمير إحدى أكبر المدارس، تزامنا مع إقامة حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر. وسمع دوي انفجار الصاروخ في أرجاء واسعة بالمدينة، أصاب مدرسة الميثاق مباشرة، وألحق دمارا واسعا فيها، علاوة على أضرار جسيمة أخرى بمبان مجاورة، مشيرا إلى أن المدرسة المستهدفة كانت مركز تجمع للطلاب المشاركين في حفل إحياء عيد ثورة 26 سبتمبر. وأدان محافظ مأرب سلطان العرادة، محاولة ميليشيات الحوثي التشويش على حفل إيقاد شعلة الثورة بإطلاقها صاروخا باليستيا على مدينة مأرب أثناء الحفل، مؤكدا أن محاولات عرقلة إيقاد الشعلة لن توقف الشعب اليمني عن إشعالها في كل جبال وسهول اليمن. وقال إن «ميليشيات الحوثي لن تتوقف عن جرائمها بحق اليمنيين حتى يتم رفع الراية على كل ربوع الوطن، وإن إطلاق الصاروخ ما هو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية» . مشاهدات يمنية
- تحذير أممي من خطورة تفشي كورونا في اليمن.
- إصابة طفلة برصاص الحوثيين جنوب الحديدة.
- إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في منزل الشيخ الأحمر بصنعاء.
- وفاة مدير أمن المكلأ السابق جمال صالح بن عون متأثرا بجروحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في وقت سابق.
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