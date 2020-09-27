شكرا لقرائتكم خبر البرهان: هدفنا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله، في خطابه أمس أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته «ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية».

وأضاف أنه ينبغي أن «يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

بدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان «الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل».