شكرا لقرائتكم خبر ترمب يوجه مليارات الدولارات للسمر في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدعم السمر في أمريكا بمليارات الدولارات، وإعلان مجموعة كو كلوكس كلان المتعصبة لتفوق العرق الأبيض وشبكة أنتيفا اليسارية المتطرفة منظمتين إرهابيتين.

وجاء الإعلان ضمن مجموعة من الاقتراحات التي تم الكشف عنها، في محاولة للتأثير على أصوات الناخبين من أصول أفريقية، قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وكان الرئيس الأمريكي يقول منذ شهور إنه يخطط لإعلان منظمة أنتيفا، وهي شبكة فضفاضة من الأشخاص تروج للتشدد اليساري المتطرف، منظمة إرهابية.