ترمب يوجه مليارات الدولارات للسمر في أمريكا

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وجاء الإعلان ضمن مجموعة من الاقتراحات التي تم الكشف عنها، في محاولة للتأثير على أصوات الناخبين من أصول أفريقية، قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر.
وكان الرئيس الأمريكي يقول منذ شهور إنه يخطط لإعلان منظمة أنتيفا، وهي شبكة فضفاضة من الأشخاص تروج للتشدد اليساري المتطرف، منظمة إرهابية.
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