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ترمب يوجه مليارات الدولارات للسمر في أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدعم السمر في أمريكا بمليارات الدولارات، وإعلان مجموعة كو كلوكس كلان المتعصبة لتفوق العرق الأبيض وشبكة أنتيفا اليسارية المتطرفة منظمتين إرهابيتين.

وجاء الإعلان ضمن مجموعة من الاقتراحات التي تم الكشف عنها، في محاولة للتأثير على أصوات الناخبين من أصول أفريقية، قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وكان الرئيس الأمريكي يقول منذ شهور إنه يخطط لإعلان منظمة أنتيفا، وهي شبكة فضفاضة من الأشخاص تروج للتشدد اليساري المتطرف، منظمة إرهابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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