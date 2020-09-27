شكرا لقرائتكم خبر واشنطن بوست: الحوثيون اقتربوا من قائمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تتجه إلى وضع الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران على قائمة الإرهاب الدولي، وتدرس خطوات لتكثيف الضغط على الميليشيات في محاولة لزيادة عزلة إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية، سيترتب عليه تجميد للأصول المالية للميليشيات الانقلابية، وهو ما سيجعل تقديم الدعم لها غير قانوني.

وقال مسؤول للصحيفة إن الإدارة الأمريكية تستعد لإجراء مراجعة قانونية واستخباراتية، لتحديد ما إذا كانت الجماعة تفي بمعايير تصنيفها إرهابية، أو ما إذا كان سيتم فرض عقوبات عليها.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعا المجتمع الدولي، للضغط الفاعل والحاسم على ميليشيات الحوثي الانقلابية، وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.