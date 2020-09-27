رعب في طهران مع عودة موجة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة رعب تشهدها إيران بسبب عودة الموجة الثالثة لكورونا أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن تشديد الإجراءات لمكافحة كورونا في طهران والمدن الكبرى.

وقال في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا «علينا أن نعلن للمواطنين أنه يجب تشديد القواعد والإجراءات في مكافحة كورونا في طهران».

وأضاف «يجب عدم التهاون مع من لا يرتدي كمامة. يجب تقديم الخدمات لمن يضع الكمامة فقط. سيتم التعامل بحزم مع الذين يقدمون الخدمات لمن لا يضعون الكمامات».

وتابع أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الجديدة في العاصمة طهران بعد مناقشتها في اجتماع لجنة مكافحة كورونا. وقد تنفذ هذه الإجراءات في المدن الأخرى أيضا».

ويخشى مسؤولو الصحة الإيرانيون من أن عودة زيادة حالات الإصابة ربما تؤدي إلى «مشاكل كبيرة « في توفير الرعاية الصحية للمصابين.