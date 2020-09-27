تركيا تقبض على 5 من حزب العمال الكردستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تركيا في بيانين منفصلين أمس، تحييد خمسة أشخاص أسمتهم بالإرهابيين من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد وبشمال العراق. وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلات تركية نفذت عملية جوية في منطقة «متينا» بشمال العراق، أسفرت عن تحييد 3 عناصر من «بي كيه كيه» الذي تصنفه أنقرة منظمة انفصالية، وأوضحت أن «الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد أهداف تركية». من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية، إنه تم تحييد اثنين في ريف ولاية «هكاري» في إطار عملية «الصاعقة - 2» ضد منظمة «بي كيه كيه « الإرهابية. وعلى صعيد متصل، أشارت ولاية «تونج إيلي» بشرق تركيا في بيان، إلى تدمير قوات الدرك 12 وكرا لـ «إرهابيي» الحزب خلال عملية أمنية في ريف الولاية.

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