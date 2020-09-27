شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات حماية ذوى الإعاقة بمؤسسات العمل وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من المعايير التى يجب اتخاذها لضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى، وذلك فيما يخص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ووفقا للائحة التنفيذية للقانون هناك عدد من الآليات وذلك وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 تتمثل فى:

1. ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.

2. ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية فى مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدا عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقى.

3. ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهنى، وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التى من شأنها أن تحد من الكثير من الحوادث.

4. ضرورة التركيز على رفع وعى وجاهزية العاملين فى أماكن التدريب والإعداد المهنى، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية التى من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.

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5. ضرورة استدامة التنسيق بين أماكن التدريب والإعداد المهنى أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدنى للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التى تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.

6. ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوری ومواكبة التطورات التى تطرأ على بيئة العمل فى مجال السلامة العامة، حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوى لديهم، وبالتالى الحد من الإصابات فى بيئة العمل.

7. العمل على حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل أماكن التدريب والإعداد المهنى، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

8. الحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى أماكن التدريب والإعداد المهنى وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

9. توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادی.

10. العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهنى وما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته فى حالة حدوثه وحتى فى حالة عدم قابلیتها للاحتراق، وتفادی وجود أية مصادر للاشتعال مواقع التخزين، واتخاذ التدابير الكفيلة.