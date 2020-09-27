كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر هجوم إرهابي على الجيش اللبناني في محلة عرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

وقال الجيش في بيان له، قبل قليل: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".