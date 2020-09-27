كوريا الشمالية ستسلم جثة الجنوبي المقتول

الأحد 27 سبتمبر 2020

أكدت كوريا الشمالية، الأحد، أنها ستسلم جثة المسؤول الذي قتله جنودها خلال عملية تفتيش إلى جارتها الجنوبية.



وحذرت بيونج يانج كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذارا نادرا، الجمعة، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

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ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير لها هذه المسالة بأنها "حالة مروعة كان ينبغي ألا تحدث" لكنها حذرت من أي عملية تهدد بتصعيد التوترات.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن غضبا سياسيا بسبب هذا الحادث الذي تزامن مع تجدد حملته للارتباط مع بيونج يانج.

واتهم منتقدون مون بالتقاعس عن إنقاد حياة مواطن واللين مع كوريا الشمالية قائلين إن الجيش لم يحاول إنقاذه على الرغم من رصده قبل 6 ساعات من قتله بالرصاص.