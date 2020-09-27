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كوريا الشمالية تحذر من توترات بحرية خلال البحث عن جثة كوري جنوبي

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قالت كوريا الشمالية إنها تبحث عن جثة رجل كوري جنوبي قتله جنودها ولكنها حذرت من أن عمليات البحرية الكورية الجنوبية في المنطقة تهدد بزيادة التوترات حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذارا نادرا يوم الجمعة بعد قتل مسؤول المصايد الكوري الجنوبي بالرصاص في مياه كوريا الشمالية .

واتهم الجيش الكوري الجنوبي جنود كوريا الشمالية بقتل الرجل واشعال النار في جثته بعد سكب وقود عليها قرب الحدود البحرية.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن السلطات الكورية الشمالية تدرس سبل تسليم الجثة لكوريا الجنوبية إذا تم العثور عليها. ووصف تقرير الوكالة هذه المسالة بأنها "حالة مروعة كان ينبغي ألا تحدث" لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.

وقال التقرير "نحث الجانب الجنوبي على أن يكف فور عن التوغل عبر خط الترسيم العسكري في البحر الغربي والذي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات ".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية إنه ليس لديه تعليق فوري على اتهامات كوريا الشمالية.

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