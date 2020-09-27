شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 14 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 26 سبتمبر أيلول مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 30 حالة قبل يوم إلى 26 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.