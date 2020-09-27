محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لصحيفة أسبوعية فرنسية إنه من الواضح أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "يجب أن يرحل".
وقال ماكرون لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "إنها أزمة سلطة، قوة استبدادية لا تقبل منطق الديمقراطية وهي متشبثة بالقوة. من الواضح أن لوكاشينكو لابد أن يرحل".
وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا الأسبوع الماضي جدد فيه زعمه أن انتخابات التاسع من أغسطس في بيلاروس "لم تكن حرة ولا نزيهة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: من الواضح أن لوكاشينكو لابد أن يرحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.