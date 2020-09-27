محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظة شمال سيناء.
وأكد عامر، في بيان له اليوم السبت، الأهمية القصوى لاتجاه الحكومة لتجهيز وحرث الأراضي الزراعية وإعدادها وتهيئتها للزراعات الموسمية الشتوية، في إطار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول المتوقعة.
وطالب البرلماني بتخصيص بعض المحاصيل الزراعية للتصنيع الزراعي من خلال إنشاء مشروعات صناعية مخصصة في استغلال إنتاج المحاصيل الزراعية داخل وسط سيناء؛ لتصنيعها من أجل الاستهلاك المحلي وتصدير الباقي إلى مختلف الأسواق، خصوصًا الأسواق العربية والإفريقية.
وطالب عامر الحكومة بوضع الخطط التنفيذية من أجل الاستفادة الحقيقية من مياه السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة في فصل الشتاء؛ خصوصًا في ضوء نجاح مزارعي شمال سيناء في زراعة 11 ألفًا و145 فدانًا من القمح والشعير على مياه الأمطار خلال موسم 2019- 2020 في مختلف مراكز المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بجهود الحكومة لتجهيز أراض بوسط سيناء للزراعات الموسمية الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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