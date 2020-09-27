التغييرات الصحفية تحتفظ لرؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية بالمؤسسات في مواقعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت التغييرات الصحفية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، استمرار كل رؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية بالمؤسسات الصحفية القومية، بينما تضمنت التغييرات بعضًا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير إصدارات أخرى بالمؤسسات، ودمج بعض الإصدارات الداخلية تحت رئاسة تحرير واحدة.

وجاء في التغييرات استمرار كلا من علاء ثابت في رئاسة تحرير الأهرام، وخالد ميري في الأخبار، وعمرو الخياط في أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق في الجمهورية وعلي حسن في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد باشا في جريدة روز اليوسف، وأحمد أيوب في مجلة المصور، ومحمد أمين في رئاسة تحرير مجلة أكتوبر.

يأتي هذا فيما استمر رؤساء تحرير بعض الإصدارات منها محمد شبانة في الأهرام الرياضي، وماجد منير في الأهرام المسائي وأضيف إليه بوابة الأهرام ومجلة ديوان الأهرام الإلكترونية، وعزت إبراهيم في جريدة الأهرام ويكلي، وأضيف إليه البوابة الإلكترونية الإنجليزية، وحسين الزناتي في مجلة علاء الدين، وجمال الكشكي في مجلة الأهرام العربي، وأحمد ناجي قمحة في مجلة السياسة الدولية، وأيمن عبدالمجيد في بوابة روز اليوسف.

كما استمرت سمر الدسوقي في رئاسة تحرير مجلة حواء، وأضيف إليها مجلة الكواكب ومجلة طبيبك الخاص، كما استمر خالد ناجح في رئاسة تحرير مجلة الهلال، وأضيف إليه البوابة الإلكترونية لدار الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال.