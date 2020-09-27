محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، التغييرات الصحفية الجديدة خلال اجتماع لها، برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.
وشهدت التغييرات الجديدة، غياب عدد من الشخصيات التي كانت متواجدة منذ فترة طويلة في بعض المؤسسات أو الإصدارات، فضلًا عن ظهور وجوه جديدة لأول مرة.
ويأتي على رأس الراحلين الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي كان رئيسًا لمجلس إدارة أخبار اليوم، منذ 2014 بجانب رئاسته لتحرير جريدة الأخبار حينها قبل التغييرات التي أجريت في 2017.
كما شهدت التغييرات أيضًا غياب أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وهي زوجة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، التي حل محلها مروة ممدوح أنيس الطوبجي – لأول مرة، كما رحل هاني عبدالله رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وحل محله أحمد الطاهري في أول ظهور له بالتغييرات الصحفية.
كما تضمنت التغييرات رحيل أيمن بدرة عن رئاسة تحرير أخبار الرياضة، وتولي أسامة أنور بدلاً منه، فيما رحل طارق رضوان عن رئاسة تحرير مجلة صباح الخير، وحل محله وليد طوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر "رزق" من رئاسة أخبار اليوم وزوجة وزير الإعلام من "نصف الدنيا".. أبرز الراحلين عن المؤسسات القومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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