بمظاهرة مفبركة.. قناة مصرية تفضح إعلام الإخوان وقطر بسقطة مهنية (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمظاهرة مفبركة.. قناة مصرية تفضحإعلامالإخوان وقطر بسقطة مهنية فيديو

الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365

صفعة من العيار الثقيل لقنوات الإخوان، كشفت زيف وكذب المواد المصورة على شاشاتهم، بعدما عرضت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية، مساء السبت، حقيقة مظاهرات "نزلة السمان" في الجيزة، جنوبي القاهرة، وأوضحت أنها "مفبركة".



الفضائية المصرية، كشفت عن أن المظاهرات التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، على أنها حقيقية، ما هي إلا مجرد "تسجيل" تم تصويره في بلاتوه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

واستضافت قناة "إكسترا نيوز"، الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، الذي فجر مفاجأة حين عرض مظاهرات "نزلة السمان" التي أذاعتها قنوات الإخوان الإرهابية على أنها مظاهرات جرت على أرض الواقع، بخلاف الحقيقة.

وبثت "الحلقة الاستثنائية" جانبا من مظاهرة لشباب وأهالي "نزلة السمان" جرى تصويرها في بلاتوه بمدينة الإنتاج الإعلامي، وظهر خلالها مجموعة من الشباب تم توجيههم من خلال "مخرج" وهم يهتفون بهتافات ضد الدولة المصرية.

وتم إرسال مقطع الفيديو إلى قنوات الإخوان، التي ابتلعت الطعم، حيث جرى بث المقطع المفبرك، على أنه مظاهرات حدثت بالفعل على أرض الواقع، دون أن تتقصى "أبواق الإرهاب" عن حقيقته، بل إن عددا من مذيعي تلك القنوات أشادوا به.

ويكشف الفيديو الطريقة التي تتعامل بها قنوات الإخوان الإرهابية، والتي تعتمد بالأساس على الفبركة.

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وفي تعقيبه، قال الإعلامي المصري يوسف الحسينى، إن "مظاهرات نزلة السمان التي تداولتها قناة الجزيرة القطرية، وقنوات جماعة الإخوان مجرد تسجيل تم تصويره في بلاتوه".

وأشار إلى أن "الفيديو المفبرك من إنتاج الشركة المتحدة المصرية للخدمات الإعلامية، والهدف منه كشف المهنية الزائفة التي يروج لها إعلام الإخوان وقناة الجزيرة القطرية".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت مؤخرا أن "الفيديوهات التي تبثها الجماعة وقناة الجزيرة القطرية حول اندلاع مظاهرات في مصر (الجمعة 25 سبتمبر/أيلول)، تعود إلى 7 سنوات ماضية".

وغرد الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا: "إن الفيديو الذي نشرته الحسابات حول المظاهرات المزعومة كاذب وعمره 7 سنوات ويعود تحديدًا إلى عام 2013، كما أن صوت الهتافات الخاصة به مُركّبة".

ويظهر في الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون في شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات ضد الدولة المصرية.

ومنيت قناة "الجزيرة" ومقاولها الهارب من مصر محمد علي، بالفشل الذريع في تحريض المصريين على النزول للشوارع وإثارة الفوضى في البلاد يوم 20 سبتمبر/أيلول، و25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولم تتجاوز دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية التي يقودها ويروج لها المقاول الهارب محمد علي، "هاشتاقات محرضة" تدار من قطر وتركيا، مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو من هنا..