شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في إفريقيا إلى 1.4 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 437 ألفاً واثنين وسبعين إصابة.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات في إفريقيا بلغ 35 ألفاً و 7 حالة وفاة.