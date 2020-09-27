شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 28 ألف إصابة بكورونا و869 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 869 حالة وفاة. وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

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