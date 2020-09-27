شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 إصابة بكورونا في نيويورك خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو أمس، تسجيل 1005 إصابات من أصل 99953 اختباراً.
وأوضح أن الولاية سجلت في الفترة من أواخر يوليو وحتى بداية سبتمبر، حوالي 660 إصابة بكوفيد-19 يومياً.
ولم يعلق كومو على تجاوز أعداد الإصابات 1000 حالة في مؤتمره اليومي حول كوفيد-19، لكنه كرر دعوته لضرورة أخذ الحذر والحيطة واتباع الإرشادات الصحية.
وقال كومو: إنه ينبغي أن يستمر سكان نيويورك في ممارسة السلوكيات الأساسية التي تحرك قدرتنا على محاربة كوفيد-19 خلال الانتقال إلى موسم الخريف والإنفلونزا، مؤكداً ضرورة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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