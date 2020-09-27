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الحكومة العراقية تعتزم إعادة النازحين إلى ديارهم

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كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أمس السبت، عن خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن توزيع منح النازحين مرهون بالتخصيصات المالية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن النوري قوله: «الوزارة عازمة على تحقيق عودة النازحين أو توزيع المنح لهم ضمن السياقات والضوابط، ومنع الفساد أو التلكؤ أو التزوير».

ولفت النوري إلى أن «هناك نازحين منذ عام 2014، وهم يستحقون المنحة، لكن بشرط أن تكون هناك تخصيصات ومبالغ مالية، وأن الوزارة لن تتردد في توزيع المنحة عن طريق البطاقة الإلكترونية لمنع الفساد أو التلكؤ، وأن توزيع المِنح سيبدأ وفق الأسبقية، وفي حال تصل أيّ مبالغ إلى الوزارة ستقوم بتوزيعها فورًا على النازحين».

وأضاف: «هناك معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، منها معوقات أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى»، مشيرًا إلى أن «الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم».

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