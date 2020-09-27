شكرا لقرائتكم ترمب يرشح القاضية المحافظة باريت لعضوية المحكمة العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه رشّح إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، وقد اختار لهذا المنصب شخصية محافظة جدا لخلافة القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبوغ.

ووصف ترمب باريت التي وقفت بجانبه في حديقة البيت الأبيض بأنها "أحد ألمع العقول في مجال القانون وأكثرها موهبة".

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ومصادقة الجمهوريين على تعيين باريت شبه محسومة، وهي ستمكّن ترمب من إمالة الدفة في المحكمة العليا إلى اليمين عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.

ومن جانبه، دعا المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، السبت، مجلس الشيوخ إلى عدم البت في تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان أصدره بايدن بعد دقائق على إعلان ترمب اختيار باريت للمنصب أن "مجلس الشيوخ يجب ألا يبت في هذا المنصب الشاغر" جراء وفاة القاضية التقدمية روث بادر غينسبورغ "ما لم يختر الأميركيون رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل".