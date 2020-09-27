الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا في 9 محافظات الجمعة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 27 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، في 9 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء المساجد المقرر افتتاحها والمديريات التابعة لها كما يلي:

- في مديرية أوقاف شمال سيناء:

مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش

مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش

مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش

عمورية قرية عمورية بئر العبد

آل عمار قرية رمانة بئر العبد

الغزلان حي الغزلان بئر العبد

التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش

- في مديرية أوقاف البحر الأحمر:

أبو بكر الصديق رأس غارب

- مديرية أوقاف بور سعيد:

مسجد الإيمان شارع البحر- بورسعيد

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- مديرية أوقاف الإسماعيلية:

المغفرة عزبة جود الضبعية فايد

مسجد الإمام منشية الأبطال – القصاصين

مسجد نور الإسلام الضبعية – فايد

مسجد أنس بن مالك أبو بلح

- مديرية أوقاف كفرالشيخ

أبو أحمد المشرقي الحامول

الكبير 75 المنصور الكبير الحامول

مسجد عزبة اللبيشي كفر عسكر شرق

قرية 77 المنصور الحامول

المناوفة البحرية الحامول

عزبة صالح الحامول

- مديرية أوقاف أسيوط:

أولاد حمدان بني يحيي - ديروط

الشيخ ياسين دشلوط – ديروط

الشيخ غانم العنميا الفتح

الرحمن عواجة - ديروط

- مديرية أوقاف المنيا:

الفتح البريا بني عبيد أبو قرقاص

القبلي منشئة اليوسفي بني مزار

- مديرية أوقاف الجيزة:

مسجد الدبركي – وردان – الجيزة

- مديرية أوقاف الدقهلية:

مسجد الرحمن – منشأة صبري أبو علم تمى الأمديد