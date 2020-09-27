وزير الشباب ومحافظ أسيوط يديران جلسة حوارية بمشاركة 225 شاب وفتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الملتقى الشبابى بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط.

ودارت الجلسة الحوارية بحضور أكثر من 225 شاب وفتاة لاستعراض أبرز مطالب الشباب ومقترحاتهم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما كرم فريقى نادي أسيوط الرياضي ونادي بترول أسيوط لكرة اليد لتأهلهم لدوري المحترفين.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية، والمهندس مجدي سليم، رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب المشارك في الملتقى.

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بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم عرض تقديمى لأبرز إنجازات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة بمختلف المراكز والأندية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي – خلال كلمته – عن تبنيه مبادرة إنشاء شركة بمحافظة أسيوط لتبني المبادرات والأفكار الشبابية ودعمها ليتم تنفيذها على أرض الواقع مشيرا إلى أنه هناك ما يقرب من 24 مليون شاب وفتاة شاركوا في أنشطة الوزارة بمختلف محافظات مصر من خلال المشاركة الفعلية أو عن طريق التفاعل "أون لاين ".

وأشار إلى دعم القيادة السياسية والحكومة للتوسع فى تطوير مراكز الشباب والأندية والتوسع في إنشاء الملاعب وحمامات السباحة بمختلف المراكز وطرحها للاستثمار من خلال نظام pot والذي أثبت نجاحه فى مختلف المحافظات.