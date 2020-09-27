كورونا عربياً: ارتفاع منحنى الإصابات والوفيّات اليومية.. و3 دول بلا حالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية ارتفاعاً، ليوم 26 سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 14 ألفاً و369 إصابة جديدة، بلغ معها إجمالي المُصابين مليوناً و604 آلاف و988 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 212 حالة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيّات إلى 28 ألفاً و902 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ولا يزال العراق في صدارة الدول العربية في عدد إصابات ووفيّات "كوفيد-19"، بعدد إصابات بلغ 345 ألفاً و969 حالة، فيما وصل عدد ضحاياه إلى 8 آلاف و935 حالة وفاة، علماً بأنه لا يزال يسجّل حصيلة إصابات يومية قياسية تتجاوز 4 آلاف حالة.

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وباتت كل من عمان والإمارات على مقربة من الدخول إلى قائمة الدول التي جاوز عدد إصاباتها 100 ألف حالة، حيث وصل إجمالي عدد الحالات في الأولى إلى 95 ألفاً و907 إصابة، في حين سجّلت الثانية 90 ألفاً و618 إصابة، بعدما ارتفع منحنى إصاباتها بأكثر من ألف حالة ليوم 26 سبتمبر.

ولم تُسجّل كلٌّ من عمان والصومال وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 26 سبتمبر الجاري.