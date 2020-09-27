50 ألف إصابة و851 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أنها سجلت 50 ألفا و584 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأفادت البيانات بأن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة، بلغ سبعة ملايين و9216 حالة، وأن عدد الوفيات 203 آلاف و180.
وشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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