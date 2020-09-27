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الأمن اللبناني يقتل عناصر مسلحة سورية ولبنانية على الحدود مع سوريا

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قالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار اليوم السبت مع جماعة مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.

 

وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا في الاشتباك

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الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.

وأوضحت المصادر أن المجموعة تضم سوريين ولبنانيين وأن ضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين

قذائف صاروخية، دفعت الجيش لتطويق المنطقة.

 

وأضافت أن "بعض عناصر المجموعة يرتبطون بالمتشدد خالد التلاوي الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن" أسفر عن مقتل أربعة جنود لبنانيين.

ووصف التلاوي بأنه عضو سابق بتنظيم "داعش" وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أشخاص في شمال لبنان أغسطس الماضي.

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