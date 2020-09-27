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إعادة فتح معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن

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من المقرر أن يعاد فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين سوريا والأردن يوم غد الأحد أمام حركة الشاحنات وبالاتجاهين وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة سانا عن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة أن الجهات المعنية

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أبلغت بأنه "سيتم فتح باب الشحن للبضائع الصادرة والواردة والمارة بطريق الترانزيت والشاحنات المتجهة إلى دول الخليج ومصر والعراق إضافة إلى الشاحنات الداخلة للأردن".

وأوضح أبو عاقولة أن "نظام شحن البضائع في المعبر

سيكون بطريقة "الباك تو باك" باستثناء الترانزيت لسائقي الشاحنات الذين يحملون تأشيرة أردنية.

وحول حركة سفر الركاب قال عاقولة إنه لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن.

وفتح المعبر أواخر عام 2018 للركاب والشاحنات بعد إغلاق دام نحو 3 سنوات، إلا أن جائحة فرضت اقتصاره بالاتجاهين على الشاحنات، حيث يعاد إغلاقه بين فترة وأخرى مؤخرا.

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