دليل مبسط لكل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية 2020

نشرت bbc news، دليلا مبسطا لانتخابات الولايات المتحدة، يشرح العملية الإنتخابية ووقتها على النحو التالي:

وقت الانتخاب

يصادف انتخاب الرئيس دائماً يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، ما يعني أنه في هذه المرة سيكون في الثالث من الشهر المذكور.

الأحزاب

يُهيمن حزبان فقط على النظام السياسي في الولايات المتحدة، وينتمي الرئيس دائماً إلى أحدهما حصرا.

1- الجمهوريون

هم الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة، ويُعرف أيضاً باسم الحزب القديم الكبير، ويميل حضور مؤيدي الحزب إلى أن يكون أقوى في المناطق الريفية من البلاد.

ومرشحهم في انتخابات هذا العام هو الرئيس دونالد ترمب، الذي يأمل في البقاء أربع سنوات أخرى في السلطة.

وتشمل قائمة الرؤساء الجمهوريين السابقين شخصيات من أمثال جورج دبليو بوش ورونالد ريغان وريتشارد نيكسون.

2- الديمقراطيون

هم الحزب السياسي الليبرالي في الولايات المتحدة ،ويعرف بمواقفه الليبرالية بشأن قضايا مثل الحقوق المدنية والهجرة وتغير المناخ.

ويعتقد أن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أكبر في حياة الناس، ويميل حضور مؤيدي الحزب إلى أن يكون أقوى في المناطق الحضرية من أمريكا. ومرشحهم لهذا العام هو جو بايدن.ومن بين الرؤساء الديمقراطيين السابقين جون إف كينيدي وباراك أوباما.

تحديد الفائز

لا يكون الفائز دائماً هو المرشح الذي يفوز بأغلب الأصوات على المستوى الوطني في عموم البلاد،.بل يتنافس المرشحون للفوز بأصوات المجمع الانتخابي.

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتاً أو أكثر.

هذا يعني أنه عندما يصوت شخص ما لمرشحه المفضل، فإنه يصوت في انتخابات تجري على مستوى الولاية بدلاً من المستوى الوطني العام.

وتتمتع جميع الولايات (باستثناء ولايتين) بقاعدة "الفائز يحصل على كل شيء" ، لذلك فإن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يتم منحه جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية.

ساحة المعركة

ثمة استقطاب في الولايات التي يميل معظمها بشدة نحو هذا الحزب أو ذاك، ما يعني أن على المرشحين تركيز جهودهم على بضع ولايات لم تحسم ولاءها بعد لأي واحد منهما ،ويمكن لأي واحد منهما أن يفوز فيها.

وهذه الولايات، التي يشار إليها غالباً باسم الولايات المتأرجحة ، هي التي يتم تقسيم الناخبين فيها بالتساوي نسبياً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

قواعد التصويت

يحق لك المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا كنت مواطنًا أمريكياً وتبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر.

وقد شرع الكثير من الولايات الأمريكية قوانين تطالب الناخبين بإبراز وثائق تثبت هوياتهم قبل أن يتمكنوا من من الإدلاء بأصواتهم.

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وغالباً ما يشرع الجمهوريون مثل هذه القوانين، وهم يقولون إن وجودها ضروري لضمان انتخابات خالية من التزوير.

لكن الديمقراطيين يتهمونهم باستخدام هذه الوسيلة كشكل من أشكال قمع الناخبين؛ لأنه غالباً ما يكون ناخبو الأقليات الأفقر غير قادرين على تقديم بطاقات هوية تحمل صورهم كرخص قيادة السيارات مثلاً.

طريقة التصويت

ثمة طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما:

- الحضور الشخصي: في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي مع اختلاف القواعد في كل ولاية.

يصوت معظم الناس بشكل مباشر في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، لكن الوسائل البديلة للتصويت باتت في ازدياد في السنوات الأخيرة. كالتصويت عبر البريد.

ولكنها أصبحت قضية خلافية هذا العام بسبب جائحة كورونا، إذ يدعو بعض السياسيين إلى استخدام بطاقات الاقتراع البريدية على نطاق أوسع، لكن الرئيس ترمب يقول إن هذا قد يؤدي إلى مزيد من التزوير في الانتخابات على الرغم من عدم وجود دليل على كلامه.

شمول الإنتخابات

لن تقتصر هذه الانتخابات على انتخاب من سيكون الرئيس فقط، بل سينصب كل الاهتمام على التنافس بين ترمب و بايدن، لكن الناخبين سيختارون أيضاً نوابا جُدداً في الكونغرس عندما يملأون بطاقات الاقتراع.

الكونغرس:

هو المؤسسة التشريعية في نظام الحكم في الولايات المتحدة، الذي يكتب مسودات القوانين ويقرها.

ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويخدم أعضاء مجلس النواب لمدة عامين بينما يخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات وينقسمون إلى ثلاث مجموعات،الأمر الذي يعني أن ثلثهم ينتخب كل عامين.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، لذا فهم يتطلعون إلى الاحتفاظ بذلك آملين في السيطرة على مجلس الشيوخ أيضاً.

إذا حصل الديمقراطيون على أغلبية في كلا المجلسين، فسيكون بمقدورهم منع أو تأخير خطط الرئيس ترمب في حال إعادة انتخابه.

وستشمل الانتخابات هذا العام التصويت على مرشحين لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، فضلا عن 33 مقعداً في مجلس الشيوخ سيصوت أيضا على المرشحين للفوز فيها.

نتيجة الانتخابات

قد يستغرق إحصاء جميع الأصوات عدة أيام، ولكن عادةً ما يعرف الفائز بشكل أولي بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ولكن يقول المسؤولون إنهم قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، قد تكون أياماً أو حتى أسابيع للحصول على نتيجة هذا العام بسبب الزيادة المتوقعة في بطاقات الاقتراع البريدية.

تولي المنصب

إذا فاز جو بايدن بالانتخابات، فلن يحل محل الرئيس ترمب في البيت الأبيض على الفور، لأن هناك فترة انتقالية محددة لمنح الرئيس الجديد الوقت لتعيين وزراء في مجلس الوزراء ووضع الخطط.

ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسمياً في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسلمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه)في العاصمة واشنطن .

وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.