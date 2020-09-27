العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية

وأضاف «بالطبع، هذه مأساة مروعة، سنجد الأسباب. ستتم صياغة الاستنتاجات النهائية بعد تقييم الصندوقين الأسودين للطائرة»، طبقاً لبيان من وزارته.
كان الصندوقان الأسودان على متن الطائرة، وطبقاً لمعلومات أولية، فقد لقي 25 شخصاً حتفهم.
كانت هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف قد ذكرت أن شخصين فقط نجيا ولقي 25 شخصاً حتفهم في وقت متأخر من الجمعة إثر تحطم طائرة عسكرية طراز «أنتونوف إن - 26» بشرقي أوكرانيا.
ويعتقد أن 27 شخصاً كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت لدى اقترابها من ممر الهبوط، من بينهم 7 من أفراد الطاقم و20 طالباً من طلبة الكلية الجوية.
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