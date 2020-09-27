واشنطن تدرس تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن «إدارة ترامب تدرس خطوات جديدة لتشديد الضغط على المتمردين الحوثيين في اليمن، بما فيها إمكانية تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الغاية من هذا التوجه هي «تحقيق المزيد من العزلة لإيران راعية هذه الجماعة». ويؤدي تصنيف هذه الأخيرة، جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» إلى منعها من الحصول على الدعم والإسناد مع عدم إمكانية سفر أعضاء منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية للجماعة. ولم تتخذ الإدارة الأمريكية أي قرار بعد بهذا الشأن، حسب مسؤولين لم تفصح «واشنطن بوست» عن هويتهم، لكن البيت الأبيض يدرس عدة خيارات، من ضمنها «تصنيف قادة في جماعة الحوثي «كإرهابيين عالميين». ورغم الأثر الرمزي لبعض التدابير الأمريكية محل الدراسة ضد جماعة الحوثي، فإن التدابير الجديدة ستجعل نشاطها أكثر تعقيداً، مثلما سيصبح في المقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن أكثر صعوبة.