الجزائر تعترض 755 مهاجرا في البحر

وجاء في البيان أن القوارب جرى اعتراضها قبالة سواحل الجزائر الشرقية والغربية والوسطى.
وأشارت وزارة الدفاع إلى غرق عشرة أشخاص واعتراض 485 مهاجرا بين 15 و19 سبتمبر، ما يعني أنه جرى اعتراض 1200 مهاجر غير نظامي خلال 10 أيام.
وأغلب هؤلاء الأشخاص جزائريون، وسيتم عرضهم لاحقا على النيابة العامة.
وأقرت الجزائر عام 2009 تعديلا قانونيا ينص على معاقبة «كل جزائري أو أجنبي يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية» بغرامة أو سجنه لمدة تصل إلى ستة أشهر.
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