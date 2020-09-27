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ترمب يصف بايدن بالكسول

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زعيم حقيقي، وليس كمنافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن.

وأكد ترمب أنه سيكون محرجاً جداً في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، معتبراً أن كثرة استخدام بايدن لكلمة "Lid"، بمعنى "دعونا نخلص"، دليل واضح على أنه رجل كسول. كما أكد الرئيس الأمريكي، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.


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