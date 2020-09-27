تواديرا يترشح لولاية جديدة في إفريقيا الوسطى

أعلن رئيس إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا السبت ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر 2020. وقال الرئيس الذي انتخب في فبراير 2016، والذي لم يحدث ترشحه مفاجأة أمام أعضاء حزبه «القلوب المتحدة»، خلال مؤتمر عقده في العاصمة بانغي «إنها مسؤولية ثقيلة جداً. إني أوافق على أن أكون مرشحكم»، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. بعد أكثر من 7 سنوات على الانقلاب الذي قام به تمرّد قاده تحالف مسلّح يدعى «سيليكا»، الذي أطاح بالرئيس فرنسوا بوزيزي في عام 2013، من المقرر إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 ديسمبر، لكن الشكوك تحوم حول إمكانية قيامها في هذا التوقيت، حيث ظهر تأخر كبير في تنظيمها، ولا سيما في تسجيل الناخبين. وانتخب تواديرا (63 عاما) في فبراير 2016 بنسبة 62,71 % من الأصوات في بلد يخضع قسم كبير منه لسيطرة جماعات مسلحة ويشهد انتهاكات دامية.



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