كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تدعو إلى وحدة عالمية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت قادة العالم على "الوحدة" في مواجهة وباء "كوفيد-19"، وكشف في خطابه المنقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من "خمس نقاط" لمواجهة الأوبئة في المستقبل

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وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي كوفيد-19، تمويلاً جديداً لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال "لم يحدث أبدا في تاريخ جنسنا البشري، وليس منذ انهيار برج بابل، أن الجنس البشري كان مهووساً بموضوع نقاش واحد".