أمن البيضاء يشهر سلاحه لفض شجار بين عشريني وبائع متجول بسيدي مومن

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدارجين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة قد تدخلت لفض شجار نشب بين المشتبه فيه ومرافقه من جهة وبين بائع متجول بأحد الأسواق بمنطقة سيدي مومن من جهة ثانية، غير أن المعني بالأمر رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، كما هدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تمكن من الفرار على متن دراجة نارية بمعية مرافقه الذي تم تحديد هويته الكاملة، واللذين تجري حاليا أبحاث وتحريات مكثفة من أجل توقيفها وإخضاعهما لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.