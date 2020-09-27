في عمليتين منفصلتين.. توقيف شخصان للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية بطنجة

تمكنت عناصرالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية امن طنجة مساء أمس الجمعة 25 شتنبر، في عمليتين منفصلتين من توقيف شخصان في العشرينيات من العمر وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية .

وأوضح بلاغ لولاية أمن طنجة، أنه في في اطار محاربة الجريمة وخاصة الاتجار في المخدرات تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخصين تبين ان احدهما كان يشكل موضوع مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات القوية، حيث جرى توقيفهما على مستوى كل من حي الرهراره وحي السواني وهما يقودان سيارات يتنقلان بها، وقد تم العثور بحوزتهما بعد اخضاعهما للتفتيش البدني وكذا بالسيارات على ضبط ما مجموعه 21 غرام من مخدر الكوكايين منها 29 جرعة كانت معدة للترويج.

وأضاف المصدر داته، أنه تم حجز مبالغ مالية لديهما يحتمل من كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي كما تم حجز الناقلتان وهواتف ذكية وذلك لفائدة البحث.

هدا وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.