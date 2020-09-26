عمدة نيويورك يقاطع قمة بالسعودية تتزامن مع ذكرى قتل خاشقجي

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو انسحابه من قمة في السعودية مقررة الأسبوع القادم، لتزامنها مع الذكرى السنوية لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويأتي إعلان دي بلازيو هذا وسط دعوات من منظمات عالمية لمقاطعة الحدث تضامنا مع خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، ورفضا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر موقع قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، أن دي بلازيو أعلن الخميس قرار انسحابه من قمة “يو 20” لرؤساء بلديات المدن الكبرى في “مجموعة العشرين” المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست في 2 أكتوبر 2018.

وقال دي بلازيو في بيان “لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق”، وأنه “لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام اليّ في الانسحاب من قمة يو 20 هذا العام”، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

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وتأتي قمة “يو 20” التي تستمر لثلاثة ايام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في نوفمبر.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

ودعت الرسالة رؤساء البلديات الى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين بينهم نساء وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي 7 سبتمبر تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.