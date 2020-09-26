شالكه الألماني يعلن إصابة المغربي أمين حارث بفيروس كورونا!

أعلن نادي شالكه الألماني عن إصابة لاعبه المغربي أمين حارث بفيروس كورونا.

وقال شالكه في بيان سابق أن “اللاعب تم وضعه بالحجر الصحي منذ إبلاغه بنتيجة الفحص الإيجابي للفيروس خلال فترة اختبارات تم إجراؤها الثلاثاء” ،فيما جاءت جميع باقي الاختبارات الأخرى سلبية.

وأضاف المصدر داته، “أن طبيب الفريق الدكتور باتريك إنجلفينغر، على اتصال بالسلطات الصحية المحلية والسلطات العامة الأخرى من أجل مناقشة وتنفيذ أي إجراءات أخرى. سيقوم شالكه بالطبع بتنفيذ أي لوائح محددة صادرة عن السلطات المحلية “.