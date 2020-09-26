المغرب بالأمم المتحدة: أمن بلادنا من أمن ليبيا

السبت 26 سبتمبر 2020

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية، سياسيا، مشيرا إلى أن أمن بلادنا من أمن ليبيا، ونتقاسم المصير معها.



وقال سعد الدين العثماني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت: "لابد أن يكون الحل في ليبيا سياسيا ونلتزم بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف هناك".

وشدد رئيس الوزراء المغربي على "ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتكيف مع المتغيرات الدولية".

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وفي وقت سابق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

وأوضحت البعثة، في بيان، الجمعة، أنها تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين –مليشيات تتبع حكومة فايز السراج غير الدستورية- في حي تاجوراء السكني في طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وسط إطلاق نار كثيف من قبل المليشيات وبعضها شرقي العاصمة.

واشتد الصراع بين مليشيات منطقة تاجوراء المعروفة بـ"أسود تاجوراء" ومليشيات "الضمان" التابعتين لحكومة فايز السراج غير الدستورية، مع استخدام الدبابات والصواريخ المحمولة إلى جانب الأسلحة الثقيلة في صراعها بالقرب من منازل الليبيين.