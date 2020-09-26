قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية

السبت 26 سبتمبر 2020

أعلنت مصادر محلية سورية مقتل سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي مساء اليوم السبت.



وقال مصدر طبي في المدينة الواقعة بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إن 7 أشخاص بينهم طفلان قتلوا، وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي.

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وأضاف المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه "تم نقل أغلب الجرحى إلى مشفى رأس العين الوطني وآخرين نقلوا إلى العيادات الخاصة".

وتوقع المصدر أن يكون عدد الجرحى أكثر من العدد الذي وصل إلى المشفى، حيث تعرضت أكثر من خمسة منازل قريبة من مكان الانفجار للانهيار الجزئي أوالكلي بسبب شدة الانفجار.

إلى ذلك، وصف سكان محليون في مدينة رأس العين الانفجار بأنه كبير جداً ويعد من أكبر الانفجارات التي وقعت في المدينة بسبب انهيار المنازل القريبة وتضرر أكثر من 13 آلية كانت في منطقة التفجير.