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متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في مظاهرة لندن

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اشتبك محتجون في مسيرة مناهضة للإغلاق بوسط لندن مع ضباط شرطة اليوم السبت، كانوا يحاولون تفريق المظاهرة بسبب الافتقار إلى التباعد الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن تسعة ضباط أصيبوا وألقي القبض على 16 شخصا لارتكابهم جرائم من بينها الاعتداء على ضابط واضطراب عنيف في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الاضطرابات في مظاهرة ضد قيود تفشي الوباء.

أمرت الشرطة بتفريق المظاهرة لأن المتظاهرين فشلوا في التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة ، مما يعني أنه لم يعد مستثنى من القواعد الوطنية التي تقصر التجمعات على ستة أشخاص.

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